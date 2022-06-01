Ettevõtete kataloog
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Palgad

Zions Bancorporation palk ulatub $35,323 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $236,175 Toote Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Zions Bancorporation. Viimati uuendatud: 11/14/2025

Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
Median $100K

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeteadlane
Median $118K
Infotehnoloog (IT)
Median $108K

Ärianalüütik
Median $80K
Ärioperatsioonid
$68.3K
Ärioperatsioonide Juht
$80.4K
Klienditeenindus
$35.3K
Investeerimispankur
$70.4K
Toote Juht
$236K
Programmi Juht
$156K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Zions Bancorporation on Toote Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $236,175. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Zions Bancorporation keskmine aastane kogutasu on $90,200.

