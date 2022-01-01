Ettevõtete kataloog
Zimmer Biomet
Zimmer Biomet Palgad

Zimmer Biomet palk ulatub $50,736 kogutasus aastas Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $197,985 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Zimmer Biomet. Viimati uuendatud: 11/14/2025

Mehaanika Insener
Median $100K

Kvaliteediinsener

Müük
Median $85K
Biomeditsiini Insener
$124K

Ärianalüütik
Median $105K
Andmeteadlane
$78.4K
Toote Disainer
$66.1K
Toote Disaini Juht
$177K
Tarkvaraarendaja
$198K
Tarkvaraarenduse Juht
$102K
Tehnilise Programmi Juht
$50.7K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Zimmer Biomet on Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level aastase kogutasuga $197,985. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Zimmer Biomet keskmine aastane kogutasu on $101,000.

