Zillow Palgad

Zillow palk ulatub $69,000 kogutasus aastas Raamatupidaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $493,852 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Zillow. Viimati uuendatud: 11/14/2025

Tarkvaraarendaja
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener

Andmeteadlane
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Toote Juht
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Tarkvaraarenduse Juht
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Toote Disainer
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX disainer

Tehnilise Programmi Juht
P4 $268K
P5 $261K
Ärianalüütik
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Ärianalüütika analüütik

Turundus
P3 $122K
P4 $200K
Programmi Juht
Median $145K
Müük
P3 $133K
P4 $165K
Finantsanalüütik
Median $120K
Ärioperatsioonide Juht
Median $160K
Infotehnoloog (IT)
Median $147K
Värbaja
Median $160K
UX Uurija
Median $155K
Andmeanalüütik
Median $118K
Andmeteaduse Juht
Median $320K
Õigusosakond
Median $160K
Raamatupidaja
Median $69K

Tehniline raamatupidaja

Administratiivassistent
$103K
Ärioperatsioonid
$113K
Ärendus
$132K
Klienditeenindus
$83.3K
Personaliosakond
$210K
Turundusoperatsioonid
$192K
Projekti Juht
$140K
Tulu Operatsioonid
$121K
Küberturbe Analüütik
$307K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Zillow ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Zillow on Tarkvaraarendaja at the P6 level aastase kogutasuga $493,852. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Zillow keskmine aastane kogutasu on $174,938.

Muud ressursid