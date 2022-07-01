Ettevõtete kataloog
Zilliant
Zilliant Palgad

Zilliant palk ulatub $98,980 kogutasus aastas Ärianalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $171,638 Kliendi Edu ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Zilliant. Viimati uuendatud: 11/14/2025

Ärianalüütik
$99K
Kliendi Edu
$172K
Tarkvaraarendaja
$165K

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Zilliant on Kliendi Edu at the Common Range Average level aastase kogutasuga $171,638. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Zilliant keskmine aastane kogutasu on $165,051.

