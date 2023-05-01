Ettevõtete kataloog
ZenBusiness
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

ZenBusiness Palgad

ZenBusiness palk ulatub $105,470 kogutasus aastas Turundus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $175,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest ZenBusiness. Viimati uuendatud: 9/2/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $175K

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeanalüütik
$131K
Turundus
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Tootejuht
$154K
Programmijuht
$159K
Projektijuht
$150K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

The highest paying role reported at ZenBusiness is Tarkvaraarendaja with a yearly total compensation of $175,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ZenBusiness is $152,236.

Esiletõstetud töökohad

    ZenBusiness jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Flipkart
  • Intuit
  • Square
  • DoorDash
  • Amazon
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid