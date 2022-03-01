Z Holdings Palgad

Ettevõtete kataloog
Z Holdings palk ulatub $43,619 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $74,625 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Z Holdings. Viimati uuendatud: 11/27/2025

Toote Disainer
$43.6K
Tarkvaraarendaja
$74.6K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Z Holdings on Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level aastase kogutasuga $74,625. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Z Holdings keskmine aastane kogutasu on $59,122.

