Toote Juht tasu in United States ettevõttes Yext ulatub $162K year kohta taseme T2 puhul kuni $195K year kohta taseme T4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $150K.

Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
T2
$162K
$155K
$6.4K
$0
T3
$146K
$132K
$13.3K
$0
T4
$195K
$163K
$32.5K
$0
T5
$ --
$ --
$ --
$ --
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Yext ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Yext in United States on aastase kogutasuga $225,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Yext Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $149,000.

Muud ressursid

