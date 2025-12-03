Andmeteadlane tasu in United States ettevõttes Yext ulatub $171K year kohta taseme T4 puhul kuni $303K year kohta taseme T5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $171K. Vaata ettevõtte Yext kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$171K
$171K
$0
$0
T5
$303K
$230K
$72.5K
$0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Yext ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
