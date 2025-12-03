Ettevõtete kataloog
Yext
Yext Ärianalüütik Palgad

Mediaanne Ärianalüütik tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Yext on $92.5K year kohta. Vaata ettevõtte Yext kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Mediaan pakk
company icon
Yext
Business Analyst
New York, NY
Kokku aastas
$92.5K
Tase
-
Põhipalk
$85K
Stock (/yr)
$7.5K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
1 Aasta
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Yext ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Ärianalüütik pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Ärianalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Yext in United States on aastase kogutasuga $135,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Yext Ärianalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $92,500.

