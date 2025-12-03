Ettevõtete kataloog
Yellow.ai
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
Yellow.ai Juhtimiskonsultant Palgad

Keskmine Juhtimiskonsultant kogutasu in United States ettevõttes Yellow.ai ulatub $328K kuni $468K year kohta. Vaata ettevõtte Yellow.ai kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$376K - $440K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$328K$376K$440K$468K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Yellow.ai?

KKK

Kõrgeima palgaga Juhtimiskonsultant ametikoha palgapakett ettevõttes Yellow.ai in United States on aastase kogutasuga $468,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Yellow.ai Juhtimiskonsultant ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $328,000.

