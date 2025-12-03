Ettevõtete kataloog
Yellow Card App Tarkvaraarendaja Palgad

Keskmine Tarkvaraarendaja kogutasu in South Africa ettevõttes Yellow Card App ulatub ZAR 466K kuni ZAR 662K year kohta. Vaata ettevõtte Yellow Card App kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$30.2K - $34.4K
South Africa
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Yellow Card App in South Africa on aastase kogutasuga ZAR 662,461. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Yellow Card App Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in South Africa on ZAR 465,968.

