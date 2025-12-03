Ettevõtete kataloog
YCH Group
YCH Group Projekti Juht Palgad

Keskmine Projekti Juht kogutasu in Indonesia ettevõttes YCH Group ulatub IDR 296.03M kuni IDR 429.6M year kohta. Vaata ettevõtte YCH Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$20.4K - $23.7K
Indonesia
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$18K$20.4K$23.7K$26.1K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

KKK

Kõrgeima palgaga Projekti Juht ametikoha palgapakett ettevõttes YCH Group in Indonesia on aastase kogutasuga IDR 429,604,673. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte YCH Group Projekti Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Indonesia on IDR 296,030,110.

Muud ressursid

