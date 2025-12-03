Ettevõtete kataloog
Yassir
Yassir Tarkvaraarendaja Palgad

Vaata ettevõtte Yassir kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$88.2K - $107K
United Arab Emirates
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$81.4K$88.2K$107K$114K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Yassir?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Yassir in United Arab Emirates on aastase kogutasuga AED 417,656. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Yassir Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Arab Emirates on AED 298,840.

Muud ressursid

