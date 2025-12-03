Ettevõtete kataloog
Yassir
Yassir Ärianalüütik Palgad

Keskmine Ärianalüütik kogutasu in Egypt ettevõttes Yassir ulatub EGP 43.3K kuni EGP 62.9K year kohta. Vaata ettevõtte Yassir kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$1K - $1.2K
Egypt
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$892.1$1K$1.2K$1.3K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Yassir?

Kõrgeima palgaga Ärianalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Yassir in Egypt on aastase kogutasuga EGP 62,896. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Yassir Ärianalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Egypt on EGP 43,340.

