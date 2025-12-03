Ettevõtete kataloog
Yara International
Yara International Tehnilise Programmi Juht Palgad

Keskmine Tehnilise Programmi Juht kogutasu in Spain ettevõttes Yara International ulatub €49.4K kuni €70.2K year kohta. Vaata ettevõtte Yara International kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$64.6K - $76.6K
Spain
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$56.9K$64.6K$76.6K$80.8K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Yara International?

KKK

Kõrgeima palgaga Tehnilise Programmi Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Yara International in Spain on aastase kogutasuga €70,197. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Yara International Tehnilise Programmi Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Spain on €49,443.

Muud ressursid

