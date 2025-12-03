Ettevõtete kataloog
Yanfeng Automotive Interiors
Keskmine Programmi Juht kogutasu in United States ettevõttes Yanfeng Automotive Interiors ulatub $101K kuni $138K year kohta. Vaata ettevõtte Yanfeng Automotive Interiors kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$109K - $130K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$101K$109K$130K$138K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Yanfeng Automotive Interiors?

KKK

Kõrgeima palgaga Programmi Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Yanfeng Automotive Interiors in United States on aastase kogutasuga $138,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Yanfeng Automotive Interiors Programmi Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $100,800.

