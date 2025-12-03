Ettevõtete kataloog
Yalo
Yalo Toote Disaini Juht Palgad

Keskmine Toote Disaini Juht kogutasu in Colombia ettevõttes Yalo ulatub COP 211.13M kuni COP 295.07M year kohta. Vaata ettevõtte Yalo kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$57.6K - $69.8K
Colombia
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Toote Disaini Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Yalo in Colombia on aastase kogutasuga COP 295,067,845. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Yalo Toote Disaini Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Colombia on COP 211,126,131.

