Ettevõtete kataloog
Yalantis
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Personaliosakond

  • Kõik Personaliosakond Palgad

Yalantis Personaliosakond Palgad

Keskmine Personaliosakond kogutasu in Ukraine ettevõttes Yalantis ulatub UAH 984K kuni UAH 1.43M year kohta. Vaata ettevõtte Yalantis kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$27K - $30.7K
Ukraine
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Personaliosakond andmete sisestusts ettevõttes Yalantis avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed Yalantis?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Personaliosakond pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Personaliosakond ametikoha palgapakett ettevõttes Yalantis in Ukraine on aastase kogutasuga UAH 1,434,194. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Yalantis Personaliosakond ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ukraine on UAH 984,489.

Esiletõstetud töökohad

    Yalantis jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Airbnb
  • Lyft
  • Apple
  • Pinterest
  • Stripe
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yalantis/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.