Yadro
Yadro Lahenduste Arhitekt Palgad

Keskmine Lahenduste Arhitekt kogutasu in Russia ettevõttes Yadro ulatub RUB 7.97M kuni RUB 11.32M year kohta. Vaata ettevõtte Yadro kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$116K - $137K
Russia
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$102K$116K$137K$145K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Yadro in Russia on aastase kogutasuga RUB 11,321,033. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Yadro Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in Russia on RUB 7,973,945.

