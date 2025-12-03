Ettevõtete kataloog
Yadro
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Yadro Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Russia kogusumma ettevõttes Yadro on RUB 3.33M year kohta. Vaata ettevõtte Yadro kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Mediaan pakk
company icon
Yadro
Backend Software Engineer
Saint Petersburg, SP, Russia
Kokku aastas
$42.6K
Tase
Senior
Põhipalk
$42.6K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Yadro?
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener

Teadur

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Yadro in Russia on aastase kogutasuga RUB 5,285,493. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Yadro Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Russia on RUB 3,331,825.

Esiletõstetud töökohad

    Yadro jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • PayPal
  • Databricks
  • Coinbase
  • Google
  • Square
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yadro/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.