Yadro
Yadro Riistvara Insener Palgad

Keskmine Riistvara Insener kogutasu ettevõttes Yadro ulatub RUB 1.99M kuni RUB 2.82M year kohta. Vaata ettevõtte Yadro kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$28.9K - $34.2K
Russia
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$25.4K$28.9K$34.2K$36.1K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Yadro?

KKK

Kõrgeima palgaga Riistvara Insener ametikoha palgapakett ettevõttes Yadro on aastase kogutasuga RUB 2,823,982. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Yadro Riistvara Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu on RUB 1,989,065.

Muud ressursid

