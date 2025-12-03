Ettevõtete kataloog
Y Combinator
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Y Combinator Tarkvaraarendaja Palgad

Keskmine Tarkvaraarendaja kogutasu in Singapore ettevõttes Y Combinator ulatub SGD 170K kuni SGD 242K year kohta. Vaata ettevõtte Y Combinator kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$150K - $177K
Singapore
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$132K$150K$177K$187K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Tarkvaraarendaja andmete sisestusts ettevõttes Y Combinator avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed Y Combinator?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Y Combinator in Singapore on aastase kogutasuga SGD 241,917. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Y Combinator Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Singapore on SGD 170,394.

Esiletõstetud töökohad

    Y Combinator jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Tesla
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Apple
  • Uber
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/y-combinator/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.