Keskmine Toote Juht kogutasu in United Kingdom ettevõttes XYZ Robotics ulatub £58.4K kuni £83.3K year kohta. Vaata ettevõtte XYZ Robotics kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$89.4K - $105K
United Kingdom
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$78K$89.4K$105K$111K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

XYZ Robotics ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes XYZ Robotics in United Kingdom on aastase kogutasuga £83,257. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte XYZ Robotics Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £58,351.

