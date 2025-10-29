Ettevõtete kataloog
XPO Logistics
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

XPO Logistics Andmeteadlane Palgad

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes XPO Logistics on $142K year kohta. Vaata ettevõtte XPO Logistics kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Mediaan pakk
company icon
XPO Logistics
Analyst
Ann Arbor, MI
Kokku aastas
$142K
Tase
L4
Põhipalk
$123K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$19K
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
12 Aastat
Millised on karjääritasemed XPO Logistics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Andmeteadlane pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes XPO Logistics in United States on aastase kogutasuga $163,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte XPO Logistics Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $142,000.

Esiletõstetud töökohad

    XPO Logistics jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Echo Global Logistics
  • JB Hunt
  • Merrill Lynch
  • EPAM Systems
  • Northrop Grumman
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid