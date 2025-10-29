Ettevõtete kataloog
Xperi
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tehnilise Programmi Juht

  • Kõik Tehnilise Programmi Juht Palgad

Xperi Tehnilise Programmi Juht Palgad

Keskmine Tehnilise Programmi Juht kogutasu in United States ettevõttes Xperi ulatub $171K kuni $238K year kohta. Vaata ettevõtte Xperi kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Keskmine Kogutasu

$183K - $215K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$171K$183K$215K$238K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Tehnilise Programmi Juht andmete sisestusts ettevõttes Xperi avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Xperi ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tehnilise Programmi Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tehnilise Programmi Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Xperi in United States on aastase kogutasuga $237,510. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Xperi Tehnilise Programmi Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $170,520.

Esiletõstetud töökohad

    Xperi jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid