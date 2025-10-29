Ettevõtete kataloog
Xperi
Xperi Lahenduste Arhitekt Palgad

Keskmine Lahenduste Arhitekt kogutasu in United States ettevõttes Xperi ulatub $107K kuni $155K year kohta. Vaata ettevõtte Xperi kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Keskmine Kogutasu

$121K - $140K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$107K$121K$140K$155K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Xperi ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Xperi in United States on aastase kogutasuga $154,700. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Xperi Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $106,600.

