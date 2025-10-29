Ettevõtete kataloog
Xperi
Xperi Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Xperi on ₹4.3M year kohta. Vaata ettevõtte Xperi kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Xperi
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹4.3M
Tase
L3
Põhipalk
₹4.05M
Stock (/yr)
₹253K
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
12 Aastat
Millised on karjääritasemed Xperi?
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Xperi ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Xperi in India on aastase kogutasuga ₹6,121,501. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Xperi Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹4,445,140.

Muud ressursid