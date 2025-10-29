Ettevõtete kataloog
Xperi
Xperi Toote Juht Palgad

Keskmine Toote Juht kogutasu in Germany ettevõttes Xperi ulatub €92.8K kuni €130K year kohta. Vaata ettevõtte Xperi kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Keskmine Kogutasu

€101K - €122K
Germany
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
€92.8K€101K€122K€130K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Xperi ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Xperi in Germany on aastase kogutasuga €129,647. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Xperi Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €92,765.

Muud ressursid