Vaata ettevõtte Xperi kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Keskmine Kogutasu

€62.2K - €73.2K
Ireland
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
€58K€62.2K€73.2K€80.8K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Xperi ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Xperi in Ireland on aastase kogutasuga €80,825. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Xperi Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ireland on €58,029.

Muud ressursid