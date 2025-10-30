Ettevõtete kataloog
XPENG Motors 小鹏汽车
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Müük

  • Kõik Müük Palgad

XPENG Motors 小鹏汽车 Müük Palgad

Keskmine Müük kogutasu in Netherlands ettevõttes XPENG Motors 小鹏汽车 ulatub €43.3K kuni €60.3K year kohta. Vaata ettevõtte XPENG Motors 小鹏汽车 kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/30/2025

Keskmine Kogutasu

€46.4K - €54.6K
Netherlands
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 2 veel Müük andmete sisestusts ettevõttes XPENG Motors 小鹏汽车 avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.6K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车 ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Müük pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Müük ametikoha palgapakett ettevõttes XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands on aastase kogutasuga €60,264. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte XPENG Motors 小鹏汽车 Müük ametikoha keskmine aastane kogutasu in Netherlands on €43,266.

Esiletõstetud töökohad

    XPENG Motors 小鹏汽车 jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid