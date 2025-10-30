Ettevõtete kataloog
XPENG Motors 小鹏汽车 Riistvara Insener Palgad

Keskmine Riistvara Insener kogutasu in China ettevõttes XPENG Motors 小鹏汽车 ulatub CN¥245K kuni CN¥348K year kohta. Vaata ettevõtte XPENG Motors 小鹏汽车 kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/30/2025

Keskmine Kogutasu

CN¥279K - CN¥330K
China
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车 ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Kõrgeima palgaga Riistvara Insener ametikoha palgapakett ettevõttes XPENG Motors 小鹏汽车 in China on aastase kogutasuga CN¥348,473. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte XPENG Motors 小鹏汽车 Riistvara Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in China on CN¥245,446.

