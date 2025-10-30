Ettevõtete kataloog
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Klienditeenindus Palgad

Keskmine Klienditeenindus kogutasu in United States ettevõttes XPENG Motors 小鹏汽车 ulatub $180K kuni $246K year kohta. Vaata ettevõtte XPENG Motors 小鹏汽车 kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/30/2025

Keskmine Kogutasu

$193K - $234K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$180K$193K$234K$246K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车 ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Klienditeenindus ametikoha palgapakett ettevõttes XPENG Motors 小鹏汽车 in United States on aastase kogutasuga $246,311. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte XPENG Motors 小鹏汽车 Klienditeenindus ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $180,487.

