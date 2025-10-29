Ettevõtete kataloog
XP
  • Tarkvaraarenduse Juht

  • Kõik Tarkvaraarenduse Juht Palgad

XP Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Brazil kogusumma ettevõttes XP on R$591K year kohta. Vaata ettevõtte XP kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Mediaan pakk
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Kokku aastas
R$591K
Tase
L5
Põhipalk
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Boonus
R$391K
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Millised on karjääritasemed XP?
Block logo
+R$319K
Robinhood logo
+R$489K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes XP in Brazil on aastase kogutasuga R$1,055,554. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte XP Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Brazil on R$533,892.

