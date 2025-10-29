Ettevõtete kataloog
Xilinx
Xilinx Finantsanalüütik Palgad

Keskmine Finantsanalüütik kogutasu in United States ettevõttes Xilinx ulatub $86.5K kuni $123K year kohta. Vaata ettevõtte Xilinx kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Keskmine Kogutasu

$99.2K - $116K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$86.5K$99.2K$116K$123K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Xilinx ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Finantsanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Xilinx in United States on aastase kogutasuga $123,435. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Xilinx Finantsanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $86,510.

Muud ressursid