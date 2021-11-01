Ettevõtete kataloog
Xiaomi Palgad

Xiaomi palk ulatub $19,587 kogutasus aastas Küberturvalisuse Analüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $522,375 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Xiaomi. Viimati uuendatud: 9/11/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $43.6K
Raamatupidaja
$49.8K
Ärioperatsioonide Juht
$124K

Äri Arendus
$106K
Klienditeenindus
$24.1K
Riistvarainsener
$56.5K
Turundus
$197K
Tootejuht
$69.8K
Projektijuht
$45.3K
Müük
$51.3K
Küberturvalisuse Analüütik
$19.6K
Tarkvaraarenduse Juht
$522K
Lahenduste Arhitekt
$236K
Tehnilise Programmi Juht
$47.1K
KKK

Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Xiaomi ialah $53,899.

Muud ressursid