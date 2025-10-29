Ettevõtete kataloog
Xero
Xero Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes Xero on CA$201K year kohta. Vaata ettevõtte Xero kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Kokku aastas
CA$201K
Tase
hidden
Põhipalk
CA$179K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Boonus
CA$0
Aastat ettevõttes
5-10 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Millised on karjääritasemed Xero?
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Xero ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Xero in Canada on aastase kogutasuga CA$233,126. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Xero Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$200,900.

Muud ressursid