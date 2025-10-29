Ettevõtete kataloog
Xero
Xero Müük Palgad

Keskmine Müük kogutasu in Singapore ettevõttes Xero ulatub SGD 99.1K kuni SGD 135K year kohta. Vaata ettevõtte Xero kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Keskmine Kogutasu

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Xero ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Müük ametikoha palgapakett ettevõttes Xero in Singapore on aastase kogutasuga SGD 135,199. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Xero Müük ametikoha keskmine aastane kogutasu in Singapore on SGD 99,068.

