Toote Juht tasu in New Zealand ettevõttes Xero ulatub NZ$148K year kohta taseme Product Manager puhul kuni NZ$201K year kohta taseme Lead Product Manager puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in New Zealand kogusumma on NZ$158K. Vaata ettevõtte Xero kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Xero ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)