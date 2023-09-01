Xe.com Palgad

Ettevõtete kataloog
Xe.com palk ulatub $54,170 kogutasus aastas Ärianalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $58,133 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Xe.com. Viimati uuendatud: 11/29/2025

Tarkvaraarendaja
Median $58.1K
Ärianalüütik
$54.2K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Xe.com on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $58,133. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Xe.com keskmine aastane kogutasu on $56,151.

