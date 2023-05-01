Ettevõtete kataloog
Wrk
Wrk Palgad

Wrk palk ulatub $69,589 kogutasus aastas Ärianalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $109,065 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Wrk. Viimati uuendatud: 9/2/2025

$160K

Ärianalüütik
$69.6K
Toote Disainer
$101K
Müük
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Tarkvaraarendaja
$73.3K
Tarkvaraarenduse Juht
$109K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Wrk on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $109,065. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Wrk keskmine aastane kogutasu on $88,150.

