Ettevõtete kataloog
Wrapbook
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Wrapbook Palgad

Wrapbook palk ulatub $106,788 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $234,600 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Wrapbook. Viimati uuendatud: 9/2/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $145K
Turundus
$178K
Tootejuht
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Müük
$107K
Tarkvaraarenduse Juht
$235K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Wrapbook ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Najbolje plaćena pozicija u Wrapbook je Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $234,600. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Wrapbook je $145,348.

Esiletõstetud töökohad

    Wrapbook jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Netflix
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Coinbase
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid