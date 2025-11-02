Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Workday ulatub $139K year kohta taseme P1 puhul kuni $579K year kohta taseme P6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $265K. Vaata ettevõtte Workday kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
$139K
$120K
$12.7K
$7.2K
P2
$165K
$135K
$21.2K
$8.8K
P3
$222K
$165K
$46.8K
$9.3K
P4
$294K
$205K
$70.6K
$18.1K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Workday ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
