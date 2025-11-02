Programmi Juht tasu in United States ettevõttes Workday ulatub $139K year kohta taseme P2 puhul kuni $261K year kohta taseme P5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $224K. Vaata ettevõtte Workday kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$139K
$114K
$14.7K
$10.5K
P3
$189K
$146K
$31.8K
$11.4K
P4
$246K
$180K
$48.8K
$17K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Workday ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)