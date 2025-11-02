Ettevõtete kataloog
Workday
Workday
  • Palgad
  • Turundusoperatsioonid

  • Kõik Turundusoperatsioonid Palgad

Workday Turundusoperatsioonid Palgad

Vaata ettevõtte Workday kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

€106K - €125K
Netherlands
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
€97.5K€106K€125K€134K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Workday ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Turundusoperatsioonid ametikoha palgapakett ettevõttes Workday in Netherlands on aastase kogutasuga €133,525. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Workday Turundusoperatsioonid ametikoha keskmine aastane kogutasu in Netherlands on €97,532.

