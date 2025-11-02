Ettevõtete kataloog
Workday
Workday Elektriinsener Palgad

Keskmine Elektriinsener kogutasu in United States ettevõttes Workday ulatub $87.6K kuni $119K year kohta. Vaata ettevõtte Workday kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

$93.7K - $113K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$87.6K$93.7K$113K$119K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Workday ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Elektriinsener ametikoha palgapakett ettevõttes Workday in United States on aastase kogutasuga $119,480. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Workday Elektriinsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $87,550.

