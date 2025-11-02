Ettevõtete kataloog
Workday
Mediaanne Kliendi Edu tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Workday on $186K year kohta. Vaata ettevõtte Workday kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Mediaan pakk
Workday
Customer Success Manager
San Francisco, CA
Kokku aastas
$140K
Tase
P4
Põhipalk
$120K
Stock (/yr)
$20K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Workday ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Kliendi Edu pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel.

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Kliendi Edu ametikoha palgapakett ettevõttes Workday in United States on aastase kogutasuga $245,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Workday Kliendi Edu ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $169,500.

