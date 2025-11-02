Ettevõtete kataloog
Workday
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Kopikirjutaja

  • Kõik Kopikirjutaja Palgad

Workday Kopikirjutaja Palgad

Keskmine Kopikirjutaja kogutasu in United Kingdom ettevõttes Workday ulatub £63.6K kuni £88.6K year kohta. Vaata ettevõtte Workday kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

£68.1K - £80.2K
United Kingdom
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
£63.6K£68.1K£80.2K£88.6K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Kopikirjutaja andmete sisestusts ettevõttes Workday avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Workday ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Kopikirjutaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Kopikirjutaja ametikoha palgapakett ettevõttes Workday in United Kingdom on aastase kogutasuga £88,569. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Workday Kopikirjutaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £63,588.

Esiletõstetud töökohad

    Workday jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid