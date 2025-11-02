Ettevõtete kataloog
Keskmine Juhtimissüsteemide Insener kogutasu in Ireland ettevõttes Workday ulatub €121K kuni €173K year kohta. Vaata ettevõtte Workday kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

€139K - €163K
Ireland
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
€121K€139K€163K€173K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Workday ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Juhtimissüsteemide Insener ametikoha palgapakett ettevõttes Workday in Ireland on aastase kogutasuga €173,095. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Workday Juhtimissüsteemide Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ireland on €121,314.

