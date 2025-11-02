Ettevõtete kataloog
Keskmine Ärioperatsioonide Juht kogutasu ettevõttes Workday ulatub PLN 200K kuni PLN 280K year kohta. Vaata ettevõtte Workday kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Workday ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Kõrgeima palgaga Ärioperatsioonide Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Workday on aastase kogutasuga PLN 280,041. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Workday Ärioperatsioonide Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu on PLN 200,030.

