Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Westlake Chemical on $177K year kohta. Vaata ettevõtte Westlake Chemical kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Westlake Chemical
Data Scientist
Houston, TX
Kokku aastas
$177K
Tase
L3
Põhipalk
$150K
Stock (/yr)
$7K
Boonus
$20K
Aastat ettevõttes
5-10 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Millised on karjääritasemed Westlake Chemical?
KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Westlake Chemical in United States on aastase kogutasuga $185,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Westlake Chemical Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $177,000.

